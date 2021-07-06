Минздрав Израиля заявил о снижении эффективности вакцины Pfizer против коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о снижении эффективности вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech в предотвращении болезни, однако препарат еще остается эффективным в предотвращении тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает Reuters. Спад эффективности совпал с распространением штамма «Дельта» и отменой соцдистанции в Израиле. По сообщению Министерства здравоохранения, эффективность вакцины в предотвращении как инфекций, так и симптоматических заболеваний, с 6 июня упала до 64%. При этом вакцина оказалась на 93% эффективнее в предотвращении госпитализаций и серьезных заболеваний, которые вызывает коронавирус.

В заявлении Минздрава ни слова о том, каким был предыдущий уровень, и не приводятся какие-либо подробности. Однако в мае официальные лица ведомства опубликовали отчет о том, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализации и тяжелых заболеваний. Представитель Pfizer отказался комментировать данные из Израиля, но сослался на другие исследования, которые показывают, что антитела от вакцины способны нейтрализовать все протестированные штаммы (включая «Дельту»), хотя и в меньшей степени. Разработчики вакцины Pfizer-BioNTech заявляли о ее эффективности в 95%.