В Израиле отменили требование носить защитные маски в помещениях

Как отмечается, маску нужно будет носить только в некоторых случаях:

работники или гости в социальных и медицинских учреждениях или домах престарелых, которые не вакцинированы от коронавируса;

люди на самоизоляции;

путешественники в дороге.

Кроме этого, Минздрав распространит подробные инструкции для медицинских учреждений, с указаниями кто и где должен носить маски при контакте с пациентами.