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В Израиле отменили требование носить защитные маски в помещениях

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
В Израиле отменили требование носить защитные маски в помещениях

Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images

Израиль с сегодняшнего дня, 15 июня, отменил масочный режим в помещениях.

Соответствующую поправку к приказу об общественном здравоохранении подписал генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Хези Леви.

Как отмечается, маску нужно будет носить только в некоторых случаях:

  • работники или гости в социальных и медицинских учреждениях или домах престарелых, которые не вакцинированы от коронавируса;
  • люди на самоизоляции;
  • путешественники в дороге.

Кроме этого, Минздрав распространит подробные инструкции для медицинских учреждений, с указаниями кто и где должен носить маски при контакте с пациентами.

  • В апреле Израиль отменил обязательное ношение масок на улице, а с 1 июня снял все карантинные ограничения, в частности на сборы, и больше не требует доказательств вакцинации для пропуска в определенные места.
  • В Израиле уже вакцинировали двумя дозами более 5 млн человек (свыше 55% населения).