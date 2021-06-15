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В Ізраїлі скасували вимогу носити захисні маски у приміщеннях

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
В Ізраїлі скасували вимогу носити захисні маски у приміщеннях

Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images

Ізраїль відсьогодні, 15 червня, скасував масковий режим у приміщеннях.

Відповідну поправку до наказу про громадську охорону здоровʼя підписав генеральний директор Міністерства охорони здоровʼя професор Хезі Леві.

Як зазначається, маску буде потрібно носити лише у деяких випадках:

  • працівники або гості в соціальних та медичних установах або будинках для літніх людей, які не були вакциновані від коронавірусу;
  • люди на самоізоляції;
  • мандрівники в дорозі.

Окрім цього, МОЗ поширить докладні інструкції для медичних установ, із вказівками хто та де повинен носити маски при контакті з пацієнтами.

  • У квітні Ізраїль скасував обовʼязкове носіння масок на вулиці, а з 1 червня зняв всі карантинні обмеження, зокрема на збори, і більше не вимагає доказів вакцинації для пропуску в певні місця.
  • В Ізраїлі вже вакцинували двома дозами понад 5 млн осіб (більш ніж 55% населення).