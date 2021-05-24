Ізраїль з 1 червня скасовує всі карантинні обмеження на зібрання

Ізраїль з 1 червня знімає обмеження на збори та більше не буде вимагати докази вакцинації для пропуску в певні місця. У країні майже зник коронавірус після вдалої кампанії з вакцинації. Про це повідомляє The Times of Israel. З 1 червня скасують так звані системи Purple Badge і Green Pass, а це означає, що від ізраїльтян більше не вимагатимуть доказів вакцинації для входу в різні заклади, а обмеження щодо кількості людей у магазинах, ресторанах та інших місцях будуть зняті. На збори у приміщенні або на вулиці теж більше не буде обмежень.

Міністр охорони здоровʼя Юлій Едельштейн додав, що вимога носити маски у приміщенні діятиме щонайменше протягом наступних двох тижнів. Правила, що регулюють міжнародні поїздки, теж залишаються незмінними і потенційно можуть бути посилені, щоб запобігти появі у країні нових штамів. «Ізраїль повертається до рутини. Менш як шість місяців тому ми почали кампанію з вакцинації. Завдяки відмінній роботі співробітників системи охорони здоровʼя ми провели найкращу у світі кампанію», — наголосив Едельштейн.