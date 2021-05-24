Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения на собрания

Израиль с 1 июня снимает ограничения на собрания и больше не будет требовать доказательств вакцинации для пропуска в определенные места. В стране почти исчез коронавирус после удачной кампании по вакцинации. Об этом сообщает The Times of Israel. С 1 июня отменят так называемые системы Purple Badge и Green Pass, а это значит, что от израильтян больше не будут требовать доказательств вакцинации для входа в различные учреждения, а ограничения по количеству людей в магазинах, ресторанах и других местах снимут. На собрания в помещениях или на улице тоже больше не будет ограничений.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн добавил, что требование носить маски в помещениях останется в силе по меньшей мере в течение следующих двух недель. Правила, регулирующие международные поездки, тоже остаются неизменными и могут быть усилены, чтобы предотвратить появление в стране новых штаммов. «Израиль возвращается к рутине. Менее шести месяцев назад мы начали кампанию по вакцинации. Благодаря отличной работе сотрудников системы здравоохранения мы провели лучшую в мире кампанию», — отметил Эдельштейн.