МОЗ Ізраїлю заявив про зниження ефективності вакцини Pfizer проти коронавірусу

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомило про зниження ефективності вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech у запобіганні хворобі, однак препарат досі залишається ефективним у запобіганні важкому перебігу захворювання. Про це повідомляє Reuters. Спад ефективності збігся з поширенням штаму «Дельта» і скасуванням соцдистанції в Ізраїлі. За повідомленням Міністерства охорони здоровʼя, ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичним захворюванням, з 6 червня впала до 64%. Водночас вакцина виявилася на 93% ефективнішою у запобіганні госпіталізації та серйозним захворюванням, які спричиняє коронавірус.

У заяві МОЗ ані слова про те, яким був попередній рівень, і не наводять жодних подробиць. Однак у травні офіційні особи відомства опублікували звіт про те, що дві дози вакцини Pfizer забезпечили понад 95% захисту від інфекції, госпіталізації та важких захворювань. Представник Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю, але послався на інші дослідження, які показують, що антитіла від вакцини здатні нейтралізувати всі протестовані штами (включно з «Дельтою»), хоча і меншою мірою. Розробники вакцини Pfizer-BioNTech заявляли про її ефективність у 95%.