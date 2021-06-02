В Ізраїлі фіксують випадки міокардиту серед чоловіків після другої дози вакцини Pfizer

Експерти Міністерства охорони здоровʼя Ізраїлю виявили випадки міокардиту серед вакцинованих від коронавірусу препаратом Pfizer.

Про це повідомляє Reuters.

«Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило у вівторок, що виявило невелику кількість випадків серцевого запалення, що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 Pfizer в Ізраїлі», — йдеться в повідомленні.

Так, в Ізраїлі з грудня 2020 року по травень 2021 року зареєстрували 275 випадків міокардиту серед більш ніж 5 мільйонів вакцинованих. Більшість пацієнтів, у яких виникло серцеве запалення, провели в лікарні не більше за 4 дні, і 95% випадків були класифіковані як легкі. Дослідження показало, що «існує ймовірний зв’язок між отриманням другої дози (Pfizer) вакцини і появою міокардиту у чоловіків у віці від 16 до 30 років».

При цьому, такий зв’язок частіше спостерігався серед чоловіків у віці від 16 до 19 років, ніж в інших вікових групах. У заяві Pfizer сказано, що їй відомо про випадки міокардиту, при цьому зазначається, що зв’язок між ними і вакциною поки не встановлений.