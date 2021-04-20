В Ізраїлі закрили останні коронавірусні відділення у лікарнях. У країні лишилось лише 300 госпіталізованих

Ізраїль закрив останні два спеціалізовані коронавірусні відділення в лікарнях. Вони працювали у містах Хадера та Тверія.

Про це пише i24news.

Спеціальні відділення закрили через те, що дуже мало людей потрапляють до лікарень з коронавірусом. Рівень зараження у країні скоротився до 0,3%. Медиків, які були залучені до роботи в цих відділеннях, відправлять назад до своїх госпіталів. Водночас тих, хто одужує, перевели в звичайні палати.

Загалом у країні лишилось 300 госпіталізованих із коронавірусом. 187 з них перебувають у важкому стані, а ще 113 потребують кисневої підтримки.

«Я радий повідомити, що ми закриваємо останнє працююче відділення COVID. Тепер ми зможемо виділити персонал для задоволення зростаючих потреб наших відділень внутрішньої медицини, які залишилися недоукомплектованими через пандемію», — сказав директор лікарні у Хадері Міккі Дудкевич.

Завдяки найшвидшій у світі вакцинації рівень захворюваності в Ізраїлі впав до мінімуму. За останні тижні у країні фіксують щодня по кілька сотень нових хворих, а за останню добу — лише 91. Водночас вакцинацію завершила половина дорослого населення Ізраїлю.