В Израиле закрыли последние коронавирусные отделения в больницах. В стране осталось всего 300 госпитализированных

Израиль закрыл последние два специализированных коронавирусных отделения в больницах. Они работали в городах Хадера и Тверия.

Об этом пишет i24news.

Специальные отделения закрыли из-за того, что очень мало людей попадают в больницы с коронавирусом. Уровень заражения в стране сократился до 0,3%. Медиков, которые были привлечены к работе в этих отделениях, отправят обратно в их госпитали. В то же время, тех, кто выздоравливает, перевели в обычные палаты.

Всего в стране осталось 300 госпитализированных с коронавирусом. 187 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 113 нуждаются в кислородной поддержке.

«Я рад сообщить, что мы закрываем последнее работающее отделение COVID. Теперь мы сможем выделить персонал для удовлетворения растущих потребностей наших отделений внутренней медицины, которые остались недоукомплектованными из-за пандемии», — сказал директор больницы в Хадере Микки Дудкевич.

Благодаря самой быстрой в мире вакцинации уровень заболеваемости в Израиле упал до минимума. За последние недели в стране фиксируют ежедневно по несколько сотен новых больных, а за последние сутки — только 91. В то же время вакцинацию завершила половина взрослого населения Израиля.