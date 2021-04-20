В Израиле закрыли последние коронавирусные отделения в больницах. В стране осталось всего 300 госпитализированных

Израиль закрыл последние два специализированных коронавирусных отделения в больницах. Они работали в городах Хадера и Тверия.
Об этом пишет i24news.
Специальные отделения закрыли из-за того, что очень мало людей попадают в больницы с коронавирусом. Уровень заражения в стране сократился до 0,3%. Медиков, которые были привлечены к работе в этих отделениях, отправят обратно в их госпитали. В то же время, тех, кто выздоравливает, перевели в обычные палаты.
Всего в стране осталось 300 госпитализированных с коронавирусом. 187 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 113 нуждаются в кислородной поддержке.
«Я рад сообщить, что мы закрываем последнее работающее отделение COVID. Теперь мы сможем выделить персонал для удовлетворения растущих потребностей наших отделений внутренней медицины, которые остались недоукомплектованными из-за пандемии», — сказал директор больницы в Хадере Микки Дудкевич.
Благодаря самой быстрой в мире вакцинации уровень заболеваемости в Израиле упал до минимума. За последние недели в стране фиксируют ежедневно по несколько сотен новых больных, а за последние сутки — только 91. В то же время вакцинацию завершила половина взрослого населения Израиля.
- Израиль на фоне высоких темпов вакцинации от коронавируса ослабил карантин, позволив работу кафе и ресторанов. Кроме того, разрешена работа конференц-залов и заведений питания в гостиницах, а на стадионы теперь пускают по 1,5 тыс. посетителей. Также правительство ослабило ограничения по поводу путешествий. Кроме того, в стране открылись средние школы. В то же время вакцинированные студенты пока будут вынуждены и дальше учиться только онлайн.
- При этом в полной мере воспользоваться ослаблениями могут владельцы «зеленых паспортов», то есть люди, которые уже получили две дозы прививки от коронавируса как минимум неделю назад или уже переболели COVID-19.