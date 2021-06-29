Смешивание вакцин Pfizer и AstraZeneca образует больше антител, чем введение одинаковых препаратов

Предварительные результаты исследования ученых из Оксфордского университета свидетельствуют о том, что смешивание вакцин против коронавируса Pfizer от BioNTech и AstraZeneca также формирует иммунитет до COVID-19.

Об этом говорится в исследование, обнародованном на репозитории SSRN. Выводы пока еще не рецензированные независимыми экспертами.

Ученые исследовали формирование иммунитета у 850 волонтеров в возрасте от 50 лет. Их прививали двумя дозами различных и идентичных препаратов.

Выяснилось, что все комбинации приводили к формированию достаточного иммунитета до COVID-19. Однако две дозы AstraZeneca привели к образованию меньшего количества антител, но введение сначала дозы AstraZeneca, а затем Pfizer — до наибольшего количества Т-клеток.