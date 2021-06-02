Канада посоветовала жителям «смешивать» вакцины от коронавируса

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации посоветовал жителям страны при необходимости «смешивать» вакцины при первой и второй прививке.

Об этом пишет CBC.

Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna. Жители страны, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить вторую — препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления вакцин используют подобную технологию мРНК.

Обновленный протокол прививки комитета базируется на исследованиях из Великобритании и Испании, которые свидетельствуют, что комбинирование вакцин является безопасным и эффективным.

Главный санитарный врач Канады доктор Тереза ​​Тем заявила, что решение о смешении мРНК-вакцин «не ново», и схожий подход применялся в прошлом, включая вакцины от гриппа и гепатита А.