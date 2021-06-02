Канада порадила жителям «змішувати» вакцини від коронавірусу

Національний дорадчий комітет Канади з імунізації порадив жителям країни за необхідності «змішувати» вакцини при першому і другому щепленні.

Про це пише CBC.

Йдеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna. Жителі країни, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге — препаратами Pfizer та Moderna без застережень негативного впливу на здоровʼя, оскільки для виготовлення вакцин використовують подібну технологію мРНК.

Оновлений протокол щеплення комітету базується на дослідженнях із Великої Британії та Іспанії, які свідчать, що комбінування вакцин є безпечним та ефективним.

Головний санітарний лікар Канади доктор Тереза ​​Тем заявила, що рішення про змішування мРНК-вакцин «не нове», і що схожий підхід застосовувався до різних типів вакцин в минулому, включаючи щеплення від грипу і гепатиту А.