Европейский регулятор допустил, что смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) считает, что смешивание различных доз вакцин от коронавируса является безопасным и эффективным.
Об этом пишет Politico.
Там объясняют это тем, что сейчас абсолютно все вакцины работают одинаково, — стимулируют иммунный ответ организма на спайковый белок коронавируса.
Кроме этого, предварительные данные из Испании и Германии свидетельствуют о том, что после смешивания доз различных вакцин от коронавируса иммунный ответ является удовлетворительным, а проблем с безопасностью нет.
«Сейчас EMA не в состоянии дать любые окончательные рекомендации по использованию различных вакцин против COVID-19 для двух доз», — подчеркнули в ведомстве.
- В начале июня Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации посоветовал жителям страны при необходимости «смешивать» вакцины при первой и второй прививке. Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna. Жители страны, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить вторую препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления вакцин используют подобную технологию мРНК.