Европейский регулятор допустил, что смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным

Там объясняют это тем, что сейчас абсолютно все вакцины работают одинаково, — стимулируют иммунный ответ организма на спайковый белок коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) считает, что смешивание различных доз вакцин от коронавируса является безопасным и эффективным.

Кроме этого, предварительные данные из Испании и Германии свидетельствуют о том, что после смешивания доз различных вакцин от коронавируса иммунный ответ является удовлетворительным, а проблем с безопасностью нет.

«Сейчас EMA не в состоянии дать любые окончательные рекомендации по использованию различных вакцин против COVID-19 для двух доз», — подчеркнули в ведомстве.