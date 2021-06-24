Європейський регулятор допустив, що змішування COVID-вакцин є безпечним та ефективним

Там пояснюють це тим, що наразі абсолютно всі вакцини працюють однаково, — стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вважає, що змішування різних доз вакцин від коронавірусу є цілком безпечним та ефективним.

Окрім цього, попередні дані з Іспанії та Німеччини свідчать про те, що після змішування доз різних вакцин від коронавірусу імунна відповідь є задовільною, а проблем з безпечністю немає.

«Наразі EMA не в змозі дати будь-які остаточні рекомендації щодо використання різних вакцин проти COVID-19 для двох доз», — підкреслили у відомстві.