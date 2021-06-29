Змішування вакцин Pfizer та AstraZeneca утворює більше антитіл, ніж введення однакових препаратів

Попередні результати дослідження науковців з Оксфордського університету свідчать про те, що змішування вакцин проти коронавірусу Pfizer від BioNTech і AstraZeneca також формує імунітет від COVID-19.

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому на репозиторії SSRN. Висновки наразі ще не рецензовані незалежними експертами.

Науковці досліджували формування імунітету у 850 волонтерів віком від 50 років. Їх щепили двома дозами різних та ідентичних препаратів.

З’ясувалося, що всі комбінації призводили до формування достатнього імунітету від COVID-19. Однак дві дози AstraZeneca призвели до утворення найменшої кількості антитіл, але введення спершу дози AstraZeneca, а потім Pfizer — до найбільшої кількості Т-клітин.