В США подтвердили, что вакцины Pfizer и Moderna провоцируют проблемы с сердцем у подростков и юношей

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин чаще, чем ожидалось.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Как отмечается, расследование безопасности вакцин началось после того, как Министерство здравоохранения Израиля сообщило о возможной связи между вакциной Pfizer и этим заболеванием.

По данным двух систем мониторинга безопасности вакцин, после второй дозы Pfizer и Moderna у мужчин в возрасте от 12 до 24 лет диагностировали воспаление сердца, подавляющее большинство случаев произошло в течение недели после вакцинации.

В частности, система отчетности о побочных эффектах вакцин США (VAERS) зарегистрировала 283 случая воспаления сердца у юношей в возрасте от 16 до 24 лет, хотя ожидалось, что таких случаев будет от 10 до 102.