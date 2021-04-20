Европейский регулятор обязал Johnson & Johnson нанести на флаконы с вакциной предупреждение о тромбах

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что установило возможную связь между вакциной Johnson & Johnson от COVID-19 и появлением тромбов у взрослых, получивших эту вакцину в США.
Об этом пишет Reuters.
Все случаи зафиксировали у людей в возрасте до 60 лет, в основном у женщин, в течение трех недель после вакцинации. Тромбы образовывались в головном мозге и брюшной полости, как и в случае вакцины AstraZeneca. Агентство вновь подчеркнуло, что общие преимущества вакцины перевешивают риски.
EMA также заявило, что на этикетки флаконов с вакциной необходимо нанести предупреждение о редких случаях образования тромбов.
- В США решили приостановить продажу однодозовой вакцины Johnson & Johnson, чтобы расследовать сообщения о появлении тромбов у вакцинированных. Позже компания отложила использование своей разработки в Европе. Вакцину Johnson & Johnson одобрили США, Канада и Европейский Союз. В ВОЗ отметили, что препарат эффективен против мутаций коронавируса.