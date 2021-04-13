Компания Johnson & Johnson отложила начало использования своей вакцины в Европе из-за тромбоза

Американская компания Johnson & Johnson отсрочила начало использования своей вакцины от коронавируса в Европе после шести случаев тромбоза у пациентов из США.
Об этом говорится в заявлении компании.
Перед этим в Штатах регуляторы приостановили использование этого препарата после сообщений о тромбозе у шести женщин (из более 6,8 миллиона введенных доз). Сгустки крови наблюдались одновременно со сниженным количеством тромбоцитов, что делало обычное лечение тромбов гепарином, разжижающим кровь, потенциально «опасным». Впоследствии в Белом доме заявили, что временное приостановление использования этого препарата не влияет на процесс вакцинации в стране.
«Кроме того, мы изучаем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение заранее отложить внедрение нашей вакцины в Европе», — отметили в компании Johnson & Johnson.
Напомним, что компания была готова начать поставки своего препарата в Европу 19 апреля.
Вакцина Johnson & Johnson является первой вакциной от коронавируса, которая требует введения только одной дозы. Также ее легко транспортировать — может храниться в обычных холодильниках до трех месяцев. Данные крупных клинических испытаний показывают, что вакцина эффективна также и для пожилых людей.
Напомним, клинические исследования показали, что количество симптоматических случаев COVID-19 через 2 недели после прививки одной дозой Johnson & Johnson снизилось на 67% — это означает, что эффективность вакцины составляет 67%.
Побочные эффекты вакцины COVID-19 Janssen в исследовании обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми из них были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, боль в мышцах и тошнота.
- Вакцину Johnson & Johnson одобрили США и Канада, а 12 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила ее для экстренного использования во всех странах и для распространения в рамках программы COVAX. По этой программе Johnson & Johnson получит и Украина.
- Также в ВОЗ заявили, что вакцина от коронавируса Johnson & Johnson эффективна против COVID-мутаций.