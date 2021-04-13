Компания Johnson & Johnson отложила начало использования своей вакцины в Европе из-за тромбоза

Американская компания Johnson & Johnson отсрочила начало использования своей вакцины от коронавируса в Европе после шести случаев тромбоза у пациентов из США.

Об этом говорится в заявлении компании.

Перед этим в Штатах регуляторы приостановили использование этого препарата после сообщений о тромбозе у шести женщин (из более 6,8 миллиона введенных доз). Сгустки крови наблюдались одновременно со сниженным количеством тромбоцитов, что делало обычное лечение тромбов гепарином, разжижающим кровь, потенциально «опасным». Впоследствии в Белом доме заявили, что временное приостановление использования этого препарата не влияет на процесс вакцинации в стране.

«Кроме того, мы изучаем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение заранее отложить внедрение нашей вакцины в Европе», — отметили в компании Johnson & Johnson.

Напомним, что компания была готова начать поставки своего препарата в Европу 19 апреля.