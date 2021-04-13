В США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза

В совместном заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) говорится, что эксперты проверяют случаи тромбоза у шести женщин. Сгустки крови наблюдались одновременно со сниженным количеством тромбоцитов, что делало обычное лечение тромбов гепарином, разжижающим кровь, потенциально «опасным».

Об этом сообщает Associated Press .

В США решили приостановить введение однодозовой вакцины Johnson & Johnson от COVID-19, чтобы расследовать сообщения об образовании тромбов у вакцинированных.

«Пока расследование не будет завершено, мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений безопасности», — сказали главный заместитель директора CDC доктор Энн Шучат и директор Центра биопрепаратов FDA доктор Питер Маркс.

В США ввели более 6,8 миллиона доз вакцины J&J, подавляющее большинство из них не вызвали побочных эффектов.