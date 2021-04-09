В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson из-за побочных реакций

В США остановили работу двух центров по вакцинации от коронавируса, где жителей прививали препаратом Johnson & Johnson, из-за побочных эффектов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Центры остановили работу в Колорадо и Северной Каролине. Четырех человек доставили в местные больницы для обследования. До прекращения деятельности в этих центрах успели вакцинировать более 2,3 тысячи человек.

Власти округа заявили, что решение приняли из соображений безопасности совместно с Департаментом здравоохранения и социальных служб Северной Каролины и после консультаций с Johnson & Johnson.

В штате Колорадо центр массовой вакцинации временно закрыли в среду, после того как у 11 человек возникли побочные реакции. Двух человек госпитализировали для обследования.

Побочные реакции зарегистрировали всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо. Среди побочных реакций отмечались тошнота и головокружение.