У США закрили два центри вакцинації препаратом Johnson & Johnson через побічні реакції

У США зупинили роботу двох центрів вакцинації від коронавірусу, де жителів прищеплювали препаратом Johnson & Johnson, через побічні ефекти.
Про це пише The Wall Street Journal.
Центри зупинили роботу в Колорадо і Північній Кароліні. Чотири людини були доставлені в місцеві лікарні для обстеження. До припинення діяльності у цих центрах встигли вакцинувати понад 2,3 тисячі осіб.
Влада Північної Кароліни заявила, що рішення ухвалили з міркувань безпеки спільно з Департаментом охорони здоровʼя та соціальних служб Північної Кароліни і після консультацій з Johnson & Johnson.
У штаті Колорадо центр масової вакцинації закрили в середу, після того як у 11 осіб виникли побічні реакції. Двох людей шпиталізували для обстеження.
Побічні реакції зареєстрували лише у 0,62% від усіх вакцинованих в Колорадо. Найчастіше пацієнти скаржилися на нудоту і запаморочення.
- Вакцину Johnson & Johnson уже схвалили США та Канада, а 12 березня Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) дозволила її для екстреного використання в усіх країнах і для поширення в рамках програми COVAX. За цією програмою препарат Johnson & Johnson отримає й Україна.
- Також у ВООЗ заявили, що вакцина від коронавірусу Johnson & Johnson ефективна проти COVID-мутацій.