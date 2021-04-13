Компанія Johnson & Johnson відклала початок використання своєї вакцини у Європі через тромбоз

Американська компанія Johnson & Johnson відтермінувала початок використання своєї вакцини від коронавірусу у Європі після шести випадків тромбозу у пацієнтів зі США.

Про це йдеться у заяві компанії.

Перед цим у Штатах регулятори призупинили використання цього препарату після повідомлень про тромбоз у шести жінок (з понад 6,8 мільйона введених доз). Згустки крові спостерігалися разом зі зниженою кількістю тромбоцитів, що робило звичайне лікування тромбів гепарином, який розріджує кров, потенційно «небезпечним». Згодом у Білому домі заявили, що тимчасове зупинення використання цього препарату не впливає на процес вакцинації у країні.

«Крім того, ми вивчаємо ці випадки з європейськими органами охорони здоровʼя. Ми ухвалили рішення заздалегідь відкласти впровадження нашої вакцини в Європі», — зазначили у компанії Johnson & Johnson.

Нагадаємо, що компанія була готова розпочати поставки свого препарату до Європи 19 квітня.