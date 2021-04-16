Johnson & Johnson и AstraZeneca вместе исследуют редкие случаи тромбоза от своих вакцин. Pfizer и Modern помогать не будут

Компания Johnson & Johnson , чью однодозовую вакцину от коронавируса приостановили использовать из-за рисков образования тромбов, обратилась к другим фармацевтическим компаниям — просит помочь разобраться в причинах проблемы. Пока что разработчики мРНК-вакцин Pfizer и Moderna отказались сотрудничать.

Johnson & Johnson обратилась к своим конкурентам с предложением объединить исследования неожиданного побочного эффекта в частном порядке. По данным источников издания, компания пыталась создать «неформальный альянс» для обмена информацией о вакцинах.

По данным медицинских регуляторов США, у шести женщин (от 18 до 48 лет), привитых разработкой Johnson & Johnson, образовались тромбы — одна из них умерла. Всего в стране сделали 7 миллионов инъекций этой вакциной.

Руководство Pfizer и Moderna отклонили приглашение к совместным исследованиям, поскольку на их препараты нареканий не было, и они продемонстрировали полную безопасность. Также они аргументировали свой отказ тем, что это фактически будет дублировать функции федеральных органов, которые уже изучают проблему.

По данным источников The New York Times, отказ Pfizer и Moderna также продиктован нежеланием ассоциироваться с проблемной вакциной Johnson & Johnson, поскольку это вызовет опасения относительно безопасности их разработок.

Известно, что в исследовании будет участвовать только AstraZeneca, чья вакцина тоже в редких случаях приводит к тромбозу. Векторные вакцины обеих компаний, созданные по схожей технологии, могут вызвать неизученную аутоиммунную реакцию.

Компания предложила своим конкурентам две идеи: создать коллективное заявление о рисках тромбоза и сформировать группу экспертов для проверки всех отчетов о неожиданном эффекте.

В Johnson & Johnson считают, что совместное научное сотрудничество может помочь повысить безопасность пациентов. Первой расследовать причины тромбоза предложила AstraZeneca, чье руководство попросило Johnson & Johnson обратиться к другим компаниям в США.

Обычно конкурирующие фармацевтические фирмы не делятся информацией, но пандемия коронавируса заставила многих из них постоянно обмениваться опытом для скорейшего изобретения и производства эффективных вакцин.

В прошлом году Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna были участниками первой публичной сделки по обеспечению эффективности и безопасности вакцин от коронавируса. Это должно было развеять опасения, вызванные стремительным развитием препаратов, что обычно длится годами.