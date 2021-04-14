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СМИ: Евросоюз решил не продлевать контракты на поставку вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
СМИ: Евросоюз решил не продлевать контракты на поставку вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

В Европейском Союзе решили не продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson после завершения срока их действия.

Об этом пишет Reuters.

Первой об этом решении сообщила итальянская газета La Stampa, которая получила эту информацию от источников в Минздраве Италии.

«Европейская комиссия по согласованию с лидерами многих стран (ЕС) решила, что контракты с компаниями, производящими вакцины (вирусные векторные), действующие в текущем году, не будут продолеваться после окончания срока их действия», — говорится в материале.

ЕС стремится сконцентрироваться на поставках вакцин Pfizer и Moderna. В частности там уже подтвердили, что ведут переговоры о поставке дополнительных 1,8 миллиарда доз этих компаний.