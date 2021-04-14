СМИ: Евросоюз решил не продлевать контракты на поставку вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

В Европейском Союзе решили не продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson после завершения срока их действия.
Об этом пишет Reuters.
Первой об этом решении сообщила итальянская газета La Stampa, которая получила эту информацию от источников в Минздраве Италии.
«Европейская комиссия по согласованию с лидерами многих стран (ЕС) решила, что контракты с компаниями, производящими вакцины (вирусные векторные), действующие в текущем году, не будут продолеваться после окончания срока их действия», — говорится в материале.
ЕС стремится сконцентрироваться на поставках вакцин Pfizer и Moderna. В частности там уже подтвердили, что ведут переговоры о поставке дополнительных 1,8 миллиарда доз этих компаний.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что выявило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство однако добавило, что риск смерти от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.
- Дания была первой страной Евросоюза, в которой в марте приостановили использование вакцины. Также в Дании приостановлено использование вакцины Johnson & Johnson — тоже из-за тромбоза.
- Многие другие страны после заявления европейского регулятора возобновили использование вакцины, но для людей старше 60 лет.