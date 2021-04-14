СМИ: Евросоюз решил не продлевать контракты на поставку вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

В Европейском Союзе решили не продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson после завершения срока их действия.

Об этом пишет Reuters.

Первой об этом решении сообщила итальянская газета La Stampa, которая получила эту информацию от источников в Минздраве Италии.