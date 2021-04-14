Дания полностью прекращает использование вакцины AstraZeneca из-за рисков тромбоза

Дания полностью отказывается от применения вакцины против коронавируса производства AstraZeneca-Oxford из-за немногочисленных случаев тромбоза среди вакцинированных.
Об этом сообщает датский телеканал TV2.
Страна стала первой в ЕС, кто пошел на такой шаг. Вакцину исключат из национальной программы вакцинации, что отложит ее выполнение на несколько недель. Дания заказала 2,4 миллиона доз.
Министерство здравоохранения и Датское агентство по лекарственным средствам запланировали пресс-конференцию, на которой обнародуют официальное решение.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что обнаружило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство однако добавило, что риск смерти от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.
- Дания была первой страной Евросоюза, в которой в марте приостановили использование вакцины. Также в Дании приостановлено использование вакцины Johnson & Johnson — тоже из-за тромбоза.
- Многие другие страны после заявления европейского регулятора возобновили использование вакцины, но для людей старше 60 лет.