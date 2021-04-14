Дания полностью прекращает использование вакцины AstraZeneca из-за рисков тромбоза

Дания полностью отказывается от применения вакцины против коронавируса производства AstraZeneca-Oxford из-за немногочисленных случаев тромбоза среди вакцинированных.

Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Страна стала первой в ЕС, кто пошел на такой шаг. Вакцину исключат из национальной программы вакцинации, что отложит ее выполнение на несколько недель. Дания заказала 2,4 миллиона доз.

Министерство здравоохранения и Датское агентство по лекарственным средствам запланировали пресс-конференцию, на которой обнародуют официальное решение.