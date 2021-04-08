В Португалии препаратом AstraZeneca будут вакцинировать только людей старше 60 лет

В Португалии, вслед за другими странами, с 8 апреля приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для людей младше 60 лет из-за возможной связи между прививкой и образованием тромбов.
Об этом сообщает Reuters.
«Цель кампании вакцинации в Португалии — спасти жизни и предотвратить серьезные заболевания. Этого можно добиться с помощью любой вакцины, одобренной в Португалии», — заявила руководительница управления здравоохранения Граса Фрейтас.
Она отметила, что запрет прививать этой вакциной — временный, его пересмотрят в случае появления дополнительных данных.
Также Фрейтас призвала всех, кто получил первую дозу, сохранять спокойствие, поскольку побочные эффекты «крайне редки».
По словам координатора целевой группы по вакцинации Энрике Мело, это решение будет иметь лишь «незначительное» влияние на развертывание вакцинации.
В Португалии уже ввели 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
- 7 апреля Европейское агентство по лекарственным препаратам сообщило о необходимости включить тромбоз в перечень редких побочных эффектов AstraZeneca. Ранее более 20 стран из-за этого прекращали использовать вакцину.
- Британские власти рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц младше 30 лет из-за повышенного риска тромбоза. Возрастные ограничения после этого ввели Италия, Испания, Эстония и другие страны.