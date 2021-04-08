В Португалии препаратом AstraZeneca будут вакцинировать только людей старше 60 лет

В Португалии, вслед за другими странами, с 8 апреля приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для людей младше 60 лет из-за возможной связи между прививкой и образованием тромбов.

Об этом сообщает Reuters.

«Цель кампании вакцинации в Португалии — спасти жизни и предотвратить серьезные заболевания. Этого можно добиться с помощью любой вакцины, одобренной в Португалии», — заявила руководительница управления здравоохранения Граса Фрейтас.