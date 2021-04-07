ВОЗ: Связь между прививкой вакциной AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена

Причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca-Oxford и образованием тромбов вероятна, однако не подтверждена — такое заявление сделала консультативная группа по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения. Ранее регулятор лекарственных средств Евросоюза подтвердил, что такая связь есть.

Независимые эксперты просмотрели глобальные данные по побочным эффектам от вакцинации и отметили, что нужны специализированные исследования, чтобы полностью понять возможную связь тромбоза с вакцинацией и вероятные факторы риска.

«Важно отметить, что, несмотря на озабоченность, данное явление очень редкое, с небольшим количеством случаев среди почти 200 млн человек во всем мире, получивших вакцину от коронавируса AstraZeneca», — говорится в сообщении консультативной группы ВОЗ.

При этом регулятор медицинских средств Швеции заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca-Oxford значительно превышают возможные риски побочных эффектов, передает Reuters.

В марте Швеция стала одной из ряда стран Европы, которые приостановили использование вакцины AstraZeneca-Oxford из-за сообщений о тромбозе у привитых, однако позже восстановила ее для лиц старше 65 лет. В частности Германия возобновила прививки этой разработкой для людей от 60 лет.

«Мы стоим на позиции, что выгоды преобладают над рисками», — заявили в шведском Агентстве по медицинским продуктам.

В это время, как передает Reuters, комитет по вакцинации Великобритании заявил, что тем, кто получил первую дозу разработки AstraZeneca-Oxford, следует согласно графику получить и вторую, независимо от ограничений, распространенных на молодых людей.