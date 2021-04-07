Евросоюз подтвердил, что от вакцины AstraZeneca могут образоваться тромбы, и назвал группу риска

Об этом заявил комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам, подчеркивая, что преимущества вакцины превосходят возможные риски.

Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca-Oxford может вызвать необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов в мозге или в брюшной полости, в основном у женщин. Этот побочный эффект необходимо внести в общий перечень предостережений как очень редкий.

Тромбы могут образоваться в течение двух недель после инъекции вакцины Vaxzevria (новое название AstraZeneca), а большинство случаев зарегистрировали среди женщин до 60 лет. Однако пока что конкретные факторы риска не установили. Во всех случаях тромбы образовывались в сосудах головного мозга или брюшной полости, а также в артериях, что может сопровождаться кровотечением.

Комитет по безопасности регулятора исследовал 62 случая тромбов в мозгу и 24 случая во внутренних сосудах брюшной полости — 18 из них привели к смерти. Большинство этих случаев касаются Великобритании, где вакциной привили 25 миллионов человек.

Регулятор подчеркивает, что риски заболеть коронавирусом в тяжелой форме и умереть значительно выше, чем риски тромбоза от вакцины, поэтому отказываться от прививки препаратом Vaxzevria производства AstraZeneca-Oxford не следует.

Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам продолжает изучать проблему, чтобы дать более детальное объяснение такого побочного эффекта. Регулятор предупреждает, что следует немедленно обратиться к врачам в случае возникновения следующих симптомов после прививки:

одышка

боль в груди;

отек ног;

боль в животе

головная боль;

помутнение зрения;

мелкие капли крови на коже вне места инъекции.

Единственное правдоподобное объяснение образования тромбов — это иммунный ответ, который приводит к состоянию, аналогичному тому, что иногда наблюдается у пациентов после приема гепарина для уменьшения свертывания крови. Такое состояние называется гепарин-индуцированная тромбоцитопения.