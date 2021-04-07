Евросоюз подтвердил, что от вакцины AstraZeneca могут образоваться тромбы, и назвал группу риска

Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca-Oxford может вызвать необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов в мозге или в брюшной полости, в основном у женщин. Этот побочный эффект необходимо внести в общий перечень предостережений как очень редкий.
Об этом заявил комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам, подчеркивая, что преимущества вакцины превосходят возможные риски.
Тромбы могут образоваться в течение двух недель после инъекции вакцины Vaxzevria (новое название AstraZeneca), а большинство случаев зарегистрировали среди женщин до 60 лет. Однако пока что конкретные факторы риска не установили. Во всех случаях тромбы образовывались в сосудах головного мозга или брюшной полости, а также в артериях, что может сопровождаться кровотечением.
Комитет по безопасности регулятора исследовал 62 случая тромбов в мозгу и 24 случая во внутренних сосудах брюшной полости — 18 из них привели к смерти. Большинство этих случаев касаются Великобритании, где вакциной привили 25 миллионов человек.
Регулятор подчеркивает, что риски заболеть коронавирусом в тяжелой форме и умереть значительно выше, чем риски тромбоза от вакцины, поэтому отказываться от прививки препаратом Vaxzevria производства AstraZeneca-Oxford не следует.
Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам продолжает изучать проблему, чтобы дать более детальное объяснение такого побочного эффекта. Регулятор предупреждает, что следует немедленно обратиться к врачам в случае возникновения следующих симптомов после прививки:
- одышка
- боль в груди;
- отек ног;
- боль в животе
- головная боль;
- помутнение зрения;
- мелкие капли крови на коже вне места инъекции.
Единственное правдоподобное объяснение образования тромбов — это иммунный ответ, который приводит к состоянию, аналогичному тому, что иногда наблюдается у пациентов после приема гепарина для уменьшения свертывания крови. Такое состояние называется гепарин-индуцированная тромбоцитопения.
- В начале марта более 20 стран мира приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятного возникновения тромбов после прививки. Однако доказательств прямой связи с вакциной не было — разработчики говорили, что она безопасна. После проверки ВОЗ и Европейский медицинский регулятор заявили, что препарат безопасен и не связан с тромбозом. В итоге с 18 марта страны начали возвращаться к использованию вакцины AstraZeneca.
- В Украине за все время вакцинации от коронавируса зафиксировали 816 случаев побочных эффектов, связанных с инъекциями разработкой AstraZeneca-Oxford. Это менее 1% привитых. Что касается эффектов в лимфатической системе или крови, то их зафиксировали лишь у 0,15%.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти 2 миллиона доз). Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — вакцины Pfizer. Отдельно ожидается 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX.