Євросоюз підтвердив, що від вакцини AstraZeneca можуть утворитися тромби, і назвав групу ризику

Про це заявив комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів, підкреслюючи, що загальні переваги вакцини перевищують можливі ризики.

Вакцина від коронавірусу виробництва AstraZeneca-Oxford може викликати незвичайні тромби з низьким вмістом тромбоцитів у мозку або в черевній порожнині, переважно у жінок. Цей побічний ефект має бути внесений до загального переліку застережень як дуже рідкісний.

Тромби можуть утворитися протягом двох тижнів після ін’єкції вакцини Vaxzevria (нова назва AstraZeneca), а більшість випадків зареєстровано серед жінок до 60 років. Однак конкретні фактори ризику ще не встановили. В усіх випадках тромби утворювалися в судинах головного мозку або черевної порожнини, а також в артеріях, що може супроводжуватися кровотечею.

Комітет з безпеки регулятора дослідив 62 випадки тромбів у мозку та 24 випадки у внутрішніх судинах черевної порожнини — 18 з них призвели до смерті. Більшість цих випадків стосуються Великої Британії, де вакциною прищепили 25 мільйонів людей.

Регулятор підкреслює, що ризики захворіти на коронавірус у важкій формі та померти значно вищі, ніж ризики тромбозу від вакцини, тож відмовлятися від щеплення препаратом Vaxzevria виробництва AstraZeneca-Oxford не слід.

Наразі Європейське агентство з лікарських засобів продовжує досліджувати проблему, щоб дати більш детальне пояснення такого побічного ефекту. Регулятор попереджає, що слід негайно звернутися до лікарів у разі виникнення наступних симптомів після щеплення:

задишка;

біль у грудях;

набухання ніг;

біль у животі;

головний біль;

помутніння зору;

дрібні краплі крові на шкірі поза місцем інʼєкції.

Єдине правдоподібне пояснення виникнення тромбів — це імунна відповідь, що призводить до стану, аналогічного тому, що інколи спостерігається у пацієнтів після прийому гепарину, який попереджає згортання крові. Такий стан називається гепарин-индукована тромбоцитопенія.