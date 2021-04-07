Євросоюз підтвердив, що від вакцини AstraZeneca можуть утворитися тромби, і назвав групу ризику

Вакцина від коронавірусу виробництва AstraZeneca-Oxford може викликати незвичайні тромби з низьким вмістом тромбоцитів у мозку або в черевній порожнині, переважно у жінок. Цей побічний ефект має бути внесений до загального переліку застережень як дуже рідкісний.
Про це заявив комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів, підкреслюючи, що загальні переваги вакцини перевищують можливі ризики.
Тромби можуть утворитися протягом двох тижнів після ін’єкції вакцини Vaxzevria (нова назва AstraZeneca), а більшість випадків зареєстровано серед жінок до 60 років. Однак конкретні фактори ризику ще не встановили. В усіх випадках тромби утворювалися в судинах головного мозку або черевної порожнини, а також в артеріях, що може супроводжуватися кровотечею.
Комітет з безпеки регулятора дослідив 62 випадки тромбів у мозку та 24 випадки у внутрішніх судинах черевної порожнини — 18 з них призвели до смерті. Більшість цих випадків стосуються Великої Британії, де вакциною прищепили 25 мільйонів людей.
Регулятор підкреслює, що ризики захворіти на коронавірус у важкій формі та померти значно вищі, ніж ризики тромбозу від вакцини, тож відмовлятися від щеплення препаратом Vaxzevria виробництва AstraZeneca-Oxford не слід.
Наразі Європейське агентство з лікарських засобів продовжує досліджувати проблему, щоб дати більш детальне пояснення такого побічного ефекту. Регулятор попереджає, що слід негайно звернутися до лікарів у разі виникнення наступних симптомів після щеплення:
- задишка;
- біль у грудях;
- набухання ніг;
- біль у животі;
- головний біль;
- помутніння зору;
- дрібні краплі крові на шкірі поза місцем інʼєкції.
Єдине правдоподібне пояснення виникнення тромбів — це імунна відповідь, що призводить до стану, аналогічного тому, що інколи спостерігається у пацієнтів після прийому гепарину, який попереджає згортання крові. Такий стан називається гепарин-индукована тромбоцитопенія.
- На початку березня понад 20 країн світу призупинили використання вакцини AstraZeneca через імовірне виникнення тромбів після щеплення. Проте доказів прямого звʼязку з вакциною не було — розробники казали, що вона безпечна. Після перевірки ВООЗ та Європейський медичний регулятор заявили, що препарат безпечний і не повʼязаний із тромбозом. Зрештою з 18 березня країни почали повертатися до використання вакцини AstraZeneca.
- В Україні за весь час вакцинації від коронавірусу зафіксували 816 випадків побічних ефектів, повʼязаних із інʼєкціями розробкою AstraZeneca-Oxford. Це менше ніж 1% вакцинованих. Щодо ефектів у лімфатичній системі або крові, то їх зафіксували лише у 0,15%.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільони доз). Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — вакцини Pfizer. Окремо очікується 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.