В Эстонии прекратили прививать население младше 60 лет вакциной AstraZeneca

Власти Эстонии приостановили вакцинацию населения младше 60 лет от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

В среду несколько человек сообщили изданию, что получили письмо об отмене забронированной вакцинации, так как в Эстонии прекратили прививать людей моложе 60 лет препаратом от коронавируса производства AstraZeneca.

При этом Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике решила, что уже начатые курсы вакцинации AstraZeneca следует завершить в назначенное время. До тех пор, пока не будет обнародована новая информация, комиссия рекомендует допускать к вакцинации вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет.

Глава комиссии Марис Йессе пояснила, что на этой неделе наступит время получения второй дозы для привитых первой дозой AstraZeneca в феврале. Эксперты советуют тем людям моложе 60, которых уже привили первой дозой этого препарата, привиться в назначенное время и второй дозой и тем самым завершить курс вакцинации.