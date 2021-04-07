В Эстонии прекратили прививать население младше 60 лет вакциной AstraZeneca

Власти Эстонии приостановили вакцинацию населения младше 60 лет от коронавируса препаратом AstraZeneca.
Об этом сообщает эстонское издание Postimees.
В среду несколько человек сообщили изданию, что получили письмо об отмене забронированной вакцинации, так как в Эстонии прекратили прививать людей моложе 60 лет препаратом от коронавируса производства AstraZeneca.
При этом Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике решила, что уже начатые курсы вакцинации AstraZeneca следует завершить в назначенное время. До тех пор, пока не будет обнародована новая информация, комиссия рекомендует допускать к вакцинации вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет.
Глава комиссии Марис Йессе пояснила, что на этой неделе наступит время получения второй дозы для привитых первой дозой AstraZeneca в феврале. Эксперты советуют тем людям моложе 60, которых уже привили первой дозой этого препарата, привиться в назначенное время и второй дозой и тем самым завершить курс вакцинации.
«Если у человека не возникло серьезных проблем со здоровьем после первой прививки, по оценке экспертов, существует очень низкая вероятность, что они могут возникнуть после второй дозы. Всем привитым обязательно следует внимательно наблюдать за своим здоровьем после вакцинации и при необходимости обращаться за советом к врачу», — добавила Йессе.
- В начале марта более 20 стран мира приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятного возникновения тромбов. Однако доказательств прямой связи с вакциной не было — разработчики говорили, что она безопасна. После проверки ВОЗ и Европейский медицинский регулятор заявили, что препарат безопасен и не связан с тромбозом. В итоге 18 марта страны начали возвращаться к использованию вакцины AstraZeneca.
- Накануне представитель Европейского агентства по лекарственным средствам, глава отдела стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и развитием тромбоза у вакцинированных.