У Португалії препаратом AstraZeneca вакцинуватимуть тільки людей, старших за 60 років

У Португалії, слідом за іншими країнами, з 8 квітня призупинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для людей, молодших за 60 років, через можливий зв’язок між щепленням і утворенням тромбів.
Про це повідомляє Reuters.
«Мета кампанії вакцинації в Португалії — врятувати життя та запобігти серйозним захворюванням. Цього можна домогтися за допомогою будь-якої вакцини, схваленої в Португалії», — заявила очільниця управління охорони здоровʼя Граса Фрейтас.
Водночас вона зазначила, що заборона робити щеплення цією вакциною є тимчасовою і буде переглянута в разі появи додаткових даних.
Також Фрейтас закликала всіх, хто отримав першу дозу, зберігати спокій, оскільки побічні ефекти «вкрай рідкісні».
За словами координатора цільової групи з вакцинації Енріке Мело, це рішення матиме лише «незначний» вплив на розгортання вакцинації.
У Португалії вже ввели 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
- 7 квітня Європейське агентство з лікарських препаратів повідомило про необхідність включити тромбоз у перелік рідкісних побічних ефектів AstraZeneca. Раніше через це понад 20 країн припиняли використання вакцини.
- Британська влада порекомендувала не вакцинувати AstraZeneca осіб, молодших за 30 років, через підвищений ризик тромбозу. Вікові обмеження після цього ввели Італія, Іспанія, Естонія та інші країни.