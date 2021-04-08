В Італії та Іспанії вирішили прищеплювати вакциною AstraZeneca лише людей, старших за 60 років

В Італії та Іспанії дозволили використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca лише для людей віком від 60 років.

Про це пише Deutsche Welle.

За словами голови Вищої ради охорони здоровʼя Італії Франко Локателлі, експерти Міністерства охорони здоровʼя дійшли висновку, що ця вакцина визнана у країні дуже хорошим препаратом. Через «вкрай рідкісні випадки утворення тромбів», що повʼязують з з його застосуванням, міністр охорони здоровʼя Роберто Сперанца вказав на те, що щеплення вакциною AstraZeneca слід робити переважно людям, старшим за 60 років.