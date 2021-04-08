В Италии и Испании решили прививать вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет

В Италии и Испании разрешили использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca только для людей старше 60 лет.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам главы Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли, эксперты Министерства здравоохранения пришли к выводу, что эта вакцина признана в стране очень хорошим препаратом. Но из-за «крайне редких случаев образования тромбов», которые связывают с его использованием, министр здравоохранения Роберто Сперанца указал на то, что прививки вакциной AstraZeneca следует делать преимущественно людям старше 60 лет.