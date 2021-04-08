В Италии и Испании решили прививать вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет

В Италии и Испании разрешили использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca только для людей старше 60 лет.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По словам главы Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли, эксперты Министерства здравоохранения пришли к выводу, что эта вакцина признана в стране очень хорошим препаратом. Но из-за «крайне редких случаев образования тромбов», которые связывают с его использованием, министр здравоохранения Роберто Сперанца указал на то, что прививки вакциной AstraZeneca следует делать преимущественно людям старше 60 лет.
Такого же мнения придерживаются и в Испании, передает Reuters. «Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня вакцинировать AstraZeneca будут только людей старше 60 лет», — заявила министр здравоохранения Каролина Дариас.
По ее словам, в четверг решат, вводить ли вторую дозу вакцины людям, которые уже получили первую.
- В начале марта более 20 стран мира приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятного образования тромбов после прививки. Однако доказательств прямой связи с вакциной не было — разработчики говорили, что она безопасна. После проверки ВОЗ и Европейский медицинский регулятор заявили, что препарат безопасен и не связан с тромбозом. В итоге с 18 марта страны начали возвращаться к использованию вакцины AstraZeneca.
- Консультативная группа по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения все же признала, что причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca-Oxford и образованием тромбов вероятна, но не подтверждена.