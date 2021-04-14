ЗМІ: Євросоюз вирішив не продовжувати контракти на постачання вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson

У Європейському Союзі вирішили не продовжувати контракти на постачання вакцин від коронавірусу компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson після завершення терміну їхньої дії.
Про це пише Reuters.
Першою про це рішення повідомила італійська газета La Stampa, яка отримала цю інформацію від джерел у МОЗ Італії.
«Європейська комісія за погодженням з лідерами багатьох країн (ЄС) вирішила, що контракти з компаніями, які виробляють вакцини (вірусні векторні), що діють у поточному році, не будуть продовжуватися після закінчення терміну їхньої дії», — йдеться в матеріалі.
ЄС прагне сконцентруватися на поставках вакцин Pfizer і Moderna. Зокрема, там вже підтвердили, що ведуть перемовини про поставку додаткових 1,8 мільярда доз від цих компаній.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство проте додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- Данія була першою країною Євросоюзу, в якій в березні призупинили використання вакцини. Також в Данії призупинено використання вакцини Johnson & Johnson — теж через тромбоз.
- Багато інших країн після заяви європейського регулятора відновили використання вакцини, але для людей від 60 років.