ЗМІ: Євросоюз вирішив не продовжувати контракти на постачання вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson

У Європейському Союзі вирішили не продовжувати контракти на постачання вакцин від коронавірусу компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson після завершення терміну їхньої дії.

Про це пише Reuters.

Першою про це рішення повідомила італійська газета La Stampa, яка отримала цю інформацію від джерел у МОЗ Італії.