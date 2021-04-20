Європейський регулятор зобовʼязав Johnson & Johnson нанести на флакони з вакциною попередження про тромби

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що виявило можливий звʼязок між вакциною Johnson & Johnson від COVID-19 і появою тромбів у дорослих, які отримали цю вакцину у США.

Про це пише Reuters.

Усі випадки виявили у людей у віці до 60 років, переважно у жінок, протягом трьох тижнів після вакцинації. Тромби утворювалися в головному мозку і черевній порожнині, як й у випадку вакцини AstraZeneca. Агентство знову підкреслило, що загальні переваги вакцини переважують ризики.

EMA також заявило, що на етикетки флаконів з вакциною необхідно нанести попередження про поодинокі випадки утворення тромбів.