Європейський регулятор зобовʼязав Johnson & Johnson нанести на флакони з вакциною попередження про тромби

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що виявило можливий звʼязок між вакциною Johnson & Johnson від COVID-19 і появою тромбів у дорослих, які отримали цю вакцину у США.
Про це пише Reuters.
Усі випадки виявили у людей у віці до 60 років, переважно у жінок, протягом трьох тижнів після вакцинації. Тромби утворювалися в головному мозку і черевній порожнині, як й у випадку вакцини AstraZeneca. Агентство знову підкреслило, що загальні переваги вакцини переважують ризики.
EMA також заявило, що на етикетки флаконів з вакциною необхідно нанести попередження про поодинокі випадки утворення тромбів.
- У США вирішили призупинити продаж однодозової вакцини Johnson & Johnson, щоб розслідувати повідомлення про появу тромбів у вакцинованих. Пізніше компанія відклала використання своєї розробки в Європі. Вакцину Johnson & Johnson схвалили США, Канада і Європейський Союз. У ВООЗ зазначили, що препарат ефективний проти мутацій коронавірусу.