У США підтвердили, що вакцини Pfizer і Moderna провокують проблеми із серцем у підлітків та юнаків

Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків частіше, ніж очікувалося.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC).
Як зазначається, розслідування щодо безпечності вакцин почалося після того, як Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомило про можливий звʼязок між вакциною Pfizer і цим захворюванням.
За даними двох систем моніторингу безпеки вакцин, після другої дози Pfizer і Moderna у чоловіків віком від 12 до 24 років діагностували запалення серця, переважну більшість випадків зафіксували протягом тижня після вакцинації.
Зокрема, система звітності про побічні ефекти вакцин США (VAERS) зареєструвала 283 випадки запалення серця у юнаків віком від 16 до 24 років, хоча очікувалося, що таких випадків буде від 10 до 102.
У CDC розповіли, що деяких пацієнтів довелося госпіталізувати через проблеми із серцем, але більшість із них повністю одужали.
Ще одна система моніторингу безпечності вакцини (VSD) показала збільшення частоти серцевих запалень у людей від 16 до 39 років після другого щеплення порівняно з частотою, що спостерігається після першої дози.
У компаніях Moderna та Pfizer заявили, що не встановили причинно-наслідковий звʼязок між цим захворюванням і вакциною.
CDC 18 червня проведе засідання свого Консультативного комітету з практики імунізації для подальшої оцінки доказів та оцінки ризику міокардиту (запалення серцевого мʼяза) після вакцинації мРНК від COVID-19.
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