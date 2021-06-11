У США підтвердили, що вакцини Pfizer і Moderna провокують проблеми із серцем у підлітків та юнаків

Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків частіше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Як зазначається, розслідування щодо безпечності вакцин почалося після того, як Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомило про можливий звʼязок між вакциною Pfizer і цим захворюванням.

За даними двох систем моніторингу безпеки вакцин, після другої дози Pfizer і Moderna у чоловіків віком від 12 до 24 років діагностували запалення серця, переважну більшість випадків зафіксували протягом тижня після вакцинації.

Зокрема, система звітності про побічні ефекти вакцин США (VAERS) зареєструвала 283 випадки запалення серця у юнаків віком від 16 до 24 років, хоча очікувалося, що таких випадків буде від 10 до 102.