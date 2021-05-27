Німецькі вчені зʼясували причину тромбів після вакцин AstraZeneca та J & J. Кажуть — проблему можна виправити

На думку німецьких вчених, тромбоз унаслідок введення вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson виникає через білки, які не можуть потрапити до клітини, де відбувається імунізація.

Про це пише Daily Mail.

Професор Франкфуртського університету імені Йоганна Вольфганга Гете Рольф Маршалек розповів, що ускладнення можуть бути пов’язані з аденовірусними векторами, за допомогою яких в організм доставляються «генетичні інструкції» для коронавірусу. Потрапивши в ядро клітини, певні частини білка розщеплюються, створюючи мутантні версії, які не можуть потрапити до клітинної мембрани, де відбувається процес імунізації.

За словами Маршалека, ці мутантні білки виводяться клітинами в організм, викликаючи утворення тромбів. Частота таких випадків — раз на 100 тисяч. Професор вважає, що проблему можна вирішити, якщо змінити послідовність генів, які кодують шиповий білок, і запобігти його розщепленню. Компанія Johnson & Johnson вже зв’язалася з лабораторією Маршалека і попросила надати відповідні рекомендації.