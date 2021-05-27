Ученые заявили, что выяснили причину тромбов после вакцин AstraZeneca и J & J. Говорят — проблему можно исправить

По мнению немецких ученых, тромбоз вследствие введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson возникает из-за белков, которые не могут попасть в клетки, где происходит иммунизация.

Об этом пишет Daily Mail.

Профессор Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете Рольф Маршалек рассказал, что осложнения могут быть связаны с аденовирусными векторами, с помощью которых в организм доставляются «генетические инструкции» для коронавируса. Попав в ядро клетки, определенные части белка расщепляются, создавая мутантные версии, которые не могут попасть в клеточную мембрану, где происходит процесс иммунизации.

По словам Маршалека, эти мутантные белки выводятся клетками в организм, вызывая образование тромбов. Частота таких случаев — раз в 100 тысяч. Профессор считает, что проблему можно решить, если изменить последовательность генов, кодирующих шиповой белок, и предотвратить его расщепление. Компания Johnson & Johnson уже связалась с лабораторией Маршалека и попросила предоставить соответствующие рекомендации.