Слышал, что от некоторых вакцин образуются тромбы. Это правда? Это опасно? Какие еще могут быть побочные эффекты?

Как вообще тестируют вакцины от коронавируса? Кто определяет, что они безопасны?
Прежде чем получить разрешения от Всемирной организации здравоохранения и национальных регуляторов, вакцины проходят несколько этапов клинических испытаний.
- Первый. К испытаниям привлекают несколько десятков здоровых добровольцев.
- Второй. В него включают несколько сотен добровольцев из разных групп, чтобы протестировать, как вакцина влияет на людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями и других.
- Третий. Эффективность и безопасность вакцины тестируют на нескольких тысячах испытуемых из различных групп. Те вакцины, которые доказали свою эффективность и не вызвали серьезных побочных эффектов, одобряют к дальнейшему использованию.
Сейчас разрешение на использование как минимум в одной стране получили 14 вакцин. Среди них — вакцины китайских производителей Sinovac и Sinopharm, российская Sputnik V, а также препараты Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech и британской компании AstraZeneca.
ВОЗ пока разрешила использовать в экстренном порядке только несколько вакцин от коронавируса. Это разработки Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. В начале марта разрешение на экстренное использование получила вакцина Johnson & Johnson.
Какие вакцины самые эффективные?
Moderna и Pfizer-BioNTech — мРНК-вакцины. Moderna предотвращает коронавирусную болезнь в 94,1 процента случаев, Pfizer-BioNTech — в 95 процентах.
Novavax. Субъединичная вакцина. Ее эффективность против оригинального штамма коронавируса составляет 96 процентов. Ее пока не одобрили.
AstraZeneca и Johnson & Johnson. Векторные вакцины. Промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca свидетельствуют, что она эффективна в 79 процентах случаев, Johnson & Johnson — в 72.
Sinovac и Sinopharm. Инактивированные вирусные вакцины. Эффективность вакцины от Sinovac составляет 50—80 процентов; препарата от Sinopharm — 79 процентов, но эти данные пока не подтверждены.
Sputnik V. Векторная вакцина. Согласно последним исследованиям, ее эффективность — 91,6 процента.
Какие от них могут быть побочные эффекты?
Большинство вакцин от коронавируса вызывают похожие побочные эффекты. Это озноб, головная боль, боль в мышцах и в конечностях, тошнота, чувство постоянной усталости, лихорадка (температура выше 37,8 градуса).
Часто встречается боль, воспаление и/или покраснение в месте инъекции. Обычно эти симптомы возникают у 1 из 10 вакцинированных пациентов и проходят в течение нескольких дней. Некоторые симптомы, например, увеличенные лимфатические узлы, могут сохраняться до двух недель. Серьезные осложнения обычно появляются не чаще, чем в 0,001—0,00001 процента случаев.
Почему они вообще возникают?
Из-за реакции иммунной системы на прививку. Однако каждый человек реагирует на вакцинацию по-разному. Иногда побочных эффектов может вовсе не быть — это тоже нормально.
Слышал, что от некоторых вакцин может быть тромбоз. Это правда?
Пока сказать сложно. Однако медицинские регуляторы действительно расследуют возможную связь между определенными вакцинами и возникновением тромбоза — опасного нарушения свертываемости крови. Речь о препаратах AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Первые подозрения относительно вакцины AstraZeneca появились в марте. Тогда стало известно, что через 10 дней после вакцинации препаратом умерла австрийская медсестра. У нее выявили тромбоз.
После этого Федеральное управление безопасности в здравоохранении Австрии приостановило использование одной из партий вакцины. О случаях тромбоза начали сообщать другие страны — Дания, Норвегия и Германия. Более 20 стран временно отказались от использования препарата.
ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств проверили вакцину и пришли к выводу, что препарат безопасен. Однако 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств изменило свое мнение: там отметили, что связь между возникновением тромбов и вакциной все-таки вероятна, а тромбоз нужно внести в перечень «очень редких» побочных эффектов. При этом страны сами должны решить, использовать ли эту вакцину.
Сейчас большинство стран, одобривших препарат, продолжают его использовать. Некоторые — с ограничениями. В Германии, Ирландии и Эстонии запретили делать прививки вакциной AstraZeneca людям моложе 60 лет, в Канаде и Франции — моложе 55. Дания полностью от нее отказалась.
Между тем о случаях тромбоза после вакцинации стало известно в США. Его диагностировали у 6 пациентов, получивших дозу вакцины Johnson & Johnson, созданной почти по такой же технологии, что и препарат AstraZeneca. В США рекомендовали временно приостановить прививки этой вакциной.
Как часто бывают такие случаи?
Очень редко. Европейское агентство по лекарственным средствам зафиксировало только 222 случая тромбоза на 34 миллиона пациентов, получивших прививки вакциной AstraZeneca. В США тромбоз возник у шести человек из 7 миллионов провакцинированных Johnson & Johnson.
А что с аллергическими реакциями? Они возможны?
Да. Иногда аллергическая реакция на один или несколько компонентов в составе вакцины может привести к крапивнице или другим кожным высыпаниям, отекам и респираторным симптомам. В очень редких случаях возможен анафилактический шок. Однако, по данным американских исследователей, он встречается только у 2—5 пациентов на миллион, то есть вероятность его возникновения не более 0,0005 процента.
Окей. Но может лучше все же обойтись без вакцинации и не рисковать?
Это не лучшая идея. Защититься от инфицирования коронавирусом сложно, а знать заранее, как он повлияет на организм, — невозможно. Большинство людей болеют в легкой форме, но у около 20 процентов инфицированных могут быть серьезные осложнения: двусторонняя пневмония или острый респираторный дистресс-синдром. У переболевших также может развиться «затяжной ковид», когда симптомы коронавирусной инфекции сохраняются даже через несколько месяцев после выздоровления. Вакцинироваться — гораздо более безопасная альтернатива.
Однако перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом. Особенно тем, у кого были серьезные аллергические реакции на любую другую вакцину, кто имеет любое тяжелое заболевание, слабую иммунную систему или проблемы со свертываемостью крови.