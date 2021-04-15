Чув, що від деяких вакцин утворюються тромби. Це правда? Це небезпечно? Які ще побічні ефекти можуть бути?

Як узагалі тестують вакцини від коронавірусу? Хто визначає, що вони безпечні?
Перш ніж отримати дозволи від Всесвітньої організації з охорони здоров’я та національних регуляторів, вакцини проходять кілька етапів клінічних випробувань.
- Перший. До випробувань залучають кілька десятків здорових добровольців.
- Другий. До нього залучають кілька сотень добровольців з різних груп, щоб протестувати, як вакцина впливає на людей похилого віку, людей з хронічними захворюваннями тощо.
- Третій. Ефективність і безпечність вакцини тестують на кількох тисячах піддослідних з різних груп. Ті вакцини, які довели свою ефективність і не викликали серйозних побічних ефектів, схвалюють до подальшого використання.
Наразі дозвіл на використання щонайменше в одній країні отримали 14 вакцин. Серед них — вакцини китайських виробників Sinovac і Sinopharm, російська Sputnik V, а також препарати Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech і британської компанії AstraZeneca.
ВООЗ поки що дозволила екстрене використання лише кількох вакцин від коронавірусу. Це розробки Pfizer-BioNTech і AstraZeneca. На початку березня дозвіл на екстрене використання отримала вакцина Johnson & Johnson.
Які вакцини найефективніші?
Moderna і Pfizer-BioNTech — мРНК-вакцини. Moderna запобігає коронавірусній хворобі у 94,1 відсотка випадків, Pfizer-BioNTech — у 95 відсотках.
Novavax. Субодинична вакцина. Її ефективність проти оригінального штаму коронавірусу становить 96 відсотків. Поки що її не схвалили.
AstraZeneca та Johnson & Johnson. Векторні вакцини. Проміжні результати третьої фази випробувань вакцини AstraZeneca свідчать, що вона ефективна у 79 відсотках випадків. Johnson & Johnson — у 72.
Sinovac і Sinopharm. Інактивовані вірусні вакцини. Ефективність вакцини від Sinovac — 50—80 відсотків; препарату від Sinopharm — 79 відсотків, але ці дані поки що не підтверджені.
Sputnik V. Векторна вакцина. Згідно з останнім дослідженням, її ефективність становить 91,6 відсотка.
Які від них можуть бути побічні ефекти?
Більшість вакцин від коронавірусу викликають схожі побічні ефекти. Це озноб, головний біль або біль у м’язах чи кінцівках, нудота, відчуття постійної втоми, лихоманка (температура вища за 37,8 градуса).
Часто зустрічається біль, запалення та/або почервоніння в місці ін’єкції. Зазвичай ці симптоми виникають у 1 з 10 провакцинованих пацієнтів і минають впродовж кількох днів. Деякі симптоми, наприклад збільшені лімфатичні вузли, можуть залишатися до двох тижнів. Серйозні ускладнення зазвичай з’являються не частіше ніж у 0,001—0,00001 відсотка випадків.
Чому вони взагалі виникають?
Через реакцію імунної системи на щеплення. Проте кожна людина реагує на вакцинацію по-різному. Інколи побічних ефектів може не бути взагалі — це теж нормально.
Чув, що від деяких вакцин може бути тромбоз. Це правда?
Поки сказати складно. Медичні регулятори справді розслідують можливий зв’язок між певними вакцинами і виникненням тромбозу — небезпечного порушення згортання крові. Ідеться про препарати AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Перші підозри щодо вакцини AstraZeneca з’явилися в березні. Тоді стало відомо, що через 10 днів після щеплення цим препаратом померла австрійська медсестра. У неї виявили тромбоз.
Після цього Федеральне управління з безпеки охорони здоровʼя Австрії призупинило використання однієї з партій вакцини. Про випадки тромбозу почали повідомляти інші країни — Данія, Норвегія та Німеччина. Понад 20 країн тимчасово відмовилися від використання препарату.
ВООЗ та Європейське агентство з лікарських засобів перевірили вакцину і дійшли висновку, що препарат безпечний. Проте 7 квітня Європейське агентство з лікарських засобів змінило свою думку: там зазначили, що зв’язок між виникненням тромбів і вакциною все ж таки ймовірний, а тромбоз слід внести до переліку «дуже рідкісних» побічних ефектів. При цьому країни самі мають вирішити, чи використовувати цю вакцину.
Зараз більшість країн, що вже схвалили препарат, продовжують його використовувати. Деякі — з обмеженнями. У Німеччині, Ірландії та Естонії заборонили робити щеплення вакциною AstraZeneca людям, молодшим за 60 років, у Канаді та Франції — молодшим за 55. Данія повністю від неї відмовилася.
Тим часом про випадки тромбозу після вакцинації стало відомо у США. Його виявили у шести пацієнтів, які отримали дозу вакцини Johnson & Johnson, створеної майже за такою самою технологією, що й препарат AstraZeneca. У США рекомендували тимчасово призупинити щеплення цією вакциною.
Як часто трапляються такі випадки?
Дуже рідко. Європейське агентство з лікарських засобів зафіксувало лише 222 випадки тромбозу серед 34 мільйонів пацієнтів, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca. У США тромбоз виник у шести людей з 7 мільйонів вакцинованих Johnson & Johnson.
А що з алергічними реакціями? Вони можливі?
Так. Інколи алергічна реакція на один чи кілька компонентів у складі вакцини може призвести до кропив’янки або інших шкірних висипів, набряків і респіраторних симптомів. У дуже рідкісних випадках можливий анафілактичний шок. Проте, за даними американських дослідників, він розвивається лише у 2—5 пацієнтів на мільйон, отже, імовірність його виникнення не більша за 0,0005 відсотка.
Окей. Але може краще все ж обійтися без вакцинації та не ризикувати?
Це не найкраща ідея. Захиститися від інфікування коронавірусом складно, а знати наперед, як саме він вплине на організм, — неможливо. Більшість людей хворіють у легкій формі, однак близько 20 відсотків інфікованих можуть мати серйозні ускладнення: двосторонню пневмонію або гострий респіраторний дистрес-синдром. У тих, хто перехворів, також може розвинутися «затяжний ковід», коли симптоми коронавірусної інфекції зберігаються навіть через кілька місяців після одужання. Вакцинуватися — значно безпечніша альтернатива.
Проте перед щепленням слід проконсультуватися з лікарем. Особливо тим, хто мав серйозні алергічні реакції на будь-яку іншу вакцину, нездужає на будь-яку важку хворобу, має слабку імунну систему або проблеми зі згортанням крові.