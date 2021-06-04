Британський регулятор дозволив використовувати вакцину Pfizer від коронавірусу для підлітків

Регулятор лікарських засобів Британії схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомляє BBC.

Регулятор наголосив, що після детального аналізу встановили, що вакцина є безпечною та ефективною для цієї вікової групи, а її переваги переважують будь-які ризики.