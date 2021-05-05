Канада першою дозволила вакцину Pfizer для дітей від 12 років

Управління Канади з питань громадського здоров’я затвердило використання вакцини Pfizer для щеплення дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляється на сайті управління.

Таким чином, Канада стала першою країною, де дозволили вакцинацію проти COVID-19 для дітей такого віку. «Після завершення ретельного і всебічного наукового розгляду результатів досліджень управління визначило, що ця вакцина безпечна й ефективно запобігає COVID-19 при використанні у дітей віком від 12 до 15 років», — йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоровʼя Канади зобовʼязало Pfizer і надалі надавати інформацію про безпеку, ефективність та якість вакцини для цієї вікової групи.

Розробку компаній Pfizer і BioNTech у Канаді використовують з грудня минулого року. Тоді нею дозволили вакцинувати людей віком від 16 років. У березні Pfizer оголосила про 100-відсоткову ефективність своєї розробки для дітей.