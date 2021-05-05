Канада первой разрешила вакцину Pfizer для детей от 12 лет

Управление Канады по общественному здоровью утвердило использование вакцины Pfizer для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщается на сайте управления.

Таким образом, Канада стала первой страной, где позволили вакцинацию против COVID-19 для детей такого возраста. «После завершения тщательного и всестороннего научного рассмотрения результатов испытаний управление определило, что эта вакцина безопасна и эффективно предотвращает COVID-19 при использовании у детей в возрасте от 12 до 15 лет», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Канады обязало Pfizer и в дальнейшем предоставлять информацию о безопасности, эффективности и качестве вакцины для этой возрастной группы.

Разработку компаний Pfizer и BioNTech в Канаде используют с декабря прошлого года. Тогда ею позволили прививать людей в возрасте от 16 лет. В марте Pfizer объявила о 100-процентной эффективности своей разработки для детей.