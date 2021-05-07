Всесвітній конгрес вакцин визнав препарат від Moderna найкращою вакциною від коронавірусу. У Росії назвали рішення політичним

Вакцина від Moderna перемогла в номінації «Найкраща нова технологія / платформа для вакцин». До шорт-лісту потрапили також вакцини Pfizer, «Супутник V», Janssen, AstraZeneca та інші.

Про це пише Forbes.

У Росії одразу заявили про своє невдоволення і назвали рішення політичним.

«Ціна питання близько 100 мільярдів доларів. Визнати «Супутник V» — це віддати гроші Російській Федерації, а конгрес був, нагадаю, у Вашингтоні», — заявив глава центру імені Гамалії Олександр Гінзбург.