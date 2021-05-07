Всесвітній конгрес вакцин визнав препарат від Moderna найкращою вакциною від коронавірусу. У Росії назвали рішення політичним

Всесвітній конгрес вакцин визнав препарат американської компанії Moderna найкращою вакциною від коронавірусу.
Про це пише Forbes.
Вакцина від Moderna перемогла в номінації «Найкраща нова технологія / платформа для вакцин». До шорт-лісту потрапили також вакцини Pfizer, «Супутник V», Janssen, AstraZeneca та інші.
У Росії одразу заявили про своє невдоволення і назвали рішення політичним.
«Ціна питання близько 100 мільярдів доларів. Визнати «Супутник V» — це віддати гроші Російській Федерації, а конгрес був, нагадаю, у Вашингтоні», — заявив глава центру імені Гамалії Олександр Гінзбург.
- 30 листопада 2020 року Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність на 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей. Під час дослідження зʼясувалося, що цей препарат забезпечує імунітет щонайменше на три місяці. Ціна однієї дози mRNA-1273 коливатиметься від $25 до $37.