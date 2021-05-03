Moderna передасть COVAX близько 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Американська компанія Moderna надасть глобальній ініціативі COVAX 500 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що Moderna приєднується до розробників, зокрема AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. і Johnson & Johnson, у поставках продукції ініціативі COVAX, що зіткнулася з невдачами у своєму прагненні допомогти країнам з низькими доходами.

Поставки вакцини Moderna для COVAX повинні початися в четвертому кварталі, а в 2021 році буде поставлено 34 мільйони доз. Решту компанія розраховує надати вже наступного року.