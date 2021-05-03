Moderna передаст COVAX около 500 миллионов доз вакцины от коронавируса

Американская компания Moderna предоставит глобальной инициативе COVAX 500 млн доз вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что Moderna присоединяется к разработчикам, включая AstraZeneca, Pfizer, и Johnson & Johnson, в поставках продукции инициативе COVAX, которая столкнулась с неудачами в своем стремлении помочь странам с низкими доходами.
Поставки вакцины Moderna для COVAX должны начаться в четвертом квартале, в 2021 году будет поставлено 34 миллиона доз. Остальное компания рассчитывает предоставить в следующем году.
- Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла американскую вакцину от коронавируса Modernа в список рекомендованных для экстренного использования — это ускорит ее поставки в рамках программы COVAX.
- 30 ноября 2020 Moderna объявила окончательные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины. Они доказали ее эффективность на 94,1%. Вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней и не терять своих свойств. В ходе исследования выяснилось, что этот препарат обеспечивает иммунитет минимум на три месяца.