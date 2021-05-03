Moderna передаст COVAX около 500 миллионов доз вакцины от коронавируса

Американская компания Moderna предоставит глобальной инициативе COVAX 500 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Moderna присоединяется к разработчикам, включая AstraZeneca, Pfizer, и Johnson & Johnson, в поставках продукции инициативе COVAX, которая столкнулась с неудачами в своем стремлении помочь странам с низкими доходами.

Поставки вакцины Moderna для COVAX должны начаться в четвертом квартале, в 2021 году будет поставлено 34 миллиона доз. Остальное компания рассчитывает предоставить в следующем году.