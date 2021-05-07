Всемирный конгресс вакцин признал препарат от Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В России назвали решение политическим

Вакцина от Moderna победила в номинации «Лучшая новая технология / платформа для вакцин». В шорт-лист попали также вакцины Pfizer, «Спутник V», Janssen, AstraZeneca и другие.

Об этом пишет Forbes.

В России сразу заявили о своем недовольстве и назвали решение политическим.

«Цена вопроса около 100 миллиардов долларов. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург.