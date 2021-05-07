Всемирный конгресс вакцин признал препарат от Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В России назвали решение политическим

Всемирный конгресс вакцин признал препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса.
Об этом пишет Forbes.
Вакцина от Moderna победила в номинации «Лучшая новая технология / платформа для вакцин». В шорт-лист попали также вакцины Pfizer, «Спутник V», Janssen, AstraZeneca и другие.
В России сразу заявили о своем недовольстве и назвали решение политическим.
«Цена вопроса около 100 миллиардов долларов. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург.
- 30 ноября 2020 Moderna объявила окончательные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины. Они доказали ее эффективность на 94,1%. Вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней и не терять своих свойств. В ходе исследования выяснилось, что этот препарат обеспечивает иммунитет минимум на три месяца. Цена одной дозы mRNA-1273 будет колебаться от $25 до $37.