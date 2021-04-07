Исследование: треть переболевших коронавирусом страдают психическими или неврологическими расстройствами

Результаты новых исследований ученых показали, что каждый третий человек, инфицированный или переболевший коронавирусом, страдает длительными психическими или неврологическими расстройствами.
Об этом пишет CNN со ссылкой на результаты исследования психиатров Оксфордского университета, которые были опубликованы в журнале Lancet Psychiatry.
Специалисты изучили электронные медкарты более чем 236 тысяч пациентов с COVID-19, в основном из США, и сравнили показания с данными в картах людей, которые перенесли другие инфекции дыхательных путей, в частности грипп.
Согласно исследованию, 34% пациентов в течение шести месяцев после заражения получили диагноз неврологического или психологического содержания. 17% жаловались на тревогу, а 14% — на плохое настроение и апатию. Неврологические проблемы были более выражены у госпитализированных пациентов, но процент жалоб среди тех, кто лечился в амбулаторных условиях (на дому), был довольно высок.
Специалисты отметили, что риск неврологических заболеваний на 44% выше для людей с COVID-19, чем у выздоравливающих после гриппа.
Ученые провели крупнейшее исследование такого рода. Оно поможет дальнейшему изучению влияния коронавируса на мозг и нервную систему. Пока у специалистов нет четких данных о механике поражения мозга.
Исследование дает широкое представление о долгосрочных рисках и вызовах для общей системы здравоохранения после пандемии. Из-за ее масштабов воздействие на психику населения планеты может быть значительным. Вполне вероятно, что для части людей последствия станут хроническими.
- Ранее исследования в США показали, что клеточный иммунитет, полученный после «старых» штаммов коронавируса, устойчив к новым формам COVID-19.
- Еще летом 2020 года китайские ученые установили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает длительные сбои в работе иммунитета людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Британские ученые, в свою очередь, обнаружили связь между COVID-19 и рядом неврологических и нейрофизиологических заболеваний, среди которых — расстройства сосудистой системы мозга, спинного мозга и центральной нервной системы.