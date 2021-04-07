Исследование: треть переболевших коронавирусом страдают психическими или неврологическими расстройствами

Результаты новых исследований ученых показали, что каждый третий человек, инфицированный или переболевший коронавирусом, страдает длительными психическими или неврологическими расстройствами.

Об этом пишет CNN со ссылкой на результаты исследования психиатров Оксфордского университета, которые были опубликованы в журнале Lancet Psychiatry.

Специалисты изучили электронные медкарты более чем 236 тысяч пациентов с COVID-19, в основном из США, и сравнили показания с данными в картах людей, которые перенесли другие инфекции дыхательных путей, в частности грипп.

Согласно исследованию, 34% пациентов в течение шести месяцев после заражения получили диагноз неврологического или психологического содержания. 17% жаловались на тревогу, а 14% — на плохое настроение и апатию. Неврологические проблемы были более выражены у госпитализированных пациентов, но процент жалоб среди тех, кто лечился в амбулаторных условиях (на дому), был довольно высок.