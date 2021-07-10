Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опубликовало предварительный отчет о побочных эффектах после вакцинации препаратами от коронавируса, которые одобрены в ЕС.

Соответствующие данные привели в отчете от 9 июля.

Вакцины Comirnaty и Spikevax (производства Pfizer — BioNTech и Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту (воспалению сердечной мышцы) и перикардиту (воспаление наружной оболочки сердечной мышцы). Эти заболевания рекомендуют добавить в перечень побочных эффектов. Среди их симптомов: одышка, учащенное сердцебиение и боли в грудной клетке.

Отметим, что в ЕС ввели 117 млн доз вакцины Pfizer: у 145 человек выявили миокардит, у 138 — перикардит. Вакцину от Moderna вкололи около 20 млн раз и выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.