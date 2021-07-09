Европейский регулятор выявил связь между воспалениями сердечной мышцы и вакцинами Pfizer и Moderna

Европейское агентство по лекарствам (EMA) установило связь между вакцинами против COVID-19 от Pfizer и Moderna и случаями воспаления сердечной мышцы.

Об этом сообщает Reuters.

Комитет по безопасности EM заявил, что сердечные заболевания, такие как миокардит и перикардит, должны быть указаны как возможные побочные эффекты мРНК-вакцин, добавив, что такие случаи возникали в основном в течение 14 дней после вакцинации.

EMA рассмотрело более 300 случаев миокардита и перикардита в Европейском Союзе, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне. В большинстве случаев это произошло после вакцинации препаратом Pfizer.

В заявлении Pfizer говорится, что эти случаи были «в основном легкими» и люди «выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха». Основными симптомами недомоганий оказались одышка, тахикардия и боль в груди.

«EMA подтверждает, что преимущества всех разрешенных вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают их риски», — подчеркнули в агентстве.